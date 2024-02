Palermo: anche Jason Momoa indossa la maglia rosanero (VIDEO)

Da una star internazionale a un’altra. Il marchio Palermo dopo essere arrivato a Dua Lipa si spinge ancora più in alto fino ad arrivare a Jason Momoa. Questa volta nessuna campagna pubblicitaria da parte della Puma.

Il noto attore americano che su tutti ha vestito i panni di Acquaman per la Marvel e Khal Drogo in Games Of Thrones adesso veste…rosanero. Sui social spopola una clip in cui Momoa indossa proprio la maglia rosanero targata Puma.

Ecco una clip: