Brasile, difensore dà una pacca al portiere ma prende il pallone: l’arbitro fischia rigore (VIDEO)

Episodio piuttosto paradossale in Brasile, l’arbitro fischia un rigore alquanto insolito.

Era il 48′ del secondo tempo della gara di Capo do Nordaste tra Maranhao e ABC, formazione di Serie C, quando Yann Baldez si è precipitato dal portiere Moises Freitas per complimentarsi con lui per aver bloccato un pericoloso pallone, soltanto che nel dargli una pacca ha preso in pieno proprio la palla che era tra le mani dell’estremo difensore. Una cosa così evidente che l’arbitro non ha potuto fare altro che interrompere il gioco e fischiare il rigore.

Ecco una clip:

Pênalti bizarro na Copa do Nordeste! O Maranhão vencia o ABC por 2 a 1 até que, aos 49 minutos do segundo tempo, o zagueiro Yann Baldez do time maranhense se empolgou com uma defesa do goleiro Moisés, e o parabenizou tocando com a mão na bola, o árbitro Bruno Nogueira Prado não… pic.twitter.com/rwaTXRkfXK — André Isac (@andreisac) February 5, 2024