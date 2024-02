Jason Momoa indossa la maglia rosanero Puma. Il club sui social: “Che squadra tifi?” “Palermo” (VIDEO)

Ha fatto subito il giro del web il video con Jason Momoa con indosso la maglia Puma del Palermo. L’attore internazionale che ha interpretato Acquaman per la Marvel e Khal Drogo in Games of Thrones, ha poi realizzato un’altra piccola clip in cui mostra la maglia e dice “Palermo”.

Il club rosanero attraverso i social ha pubblicato il video ironizzando con la didascalia scrive: “Scusa Jason Momoa, non abbiamo capito qual è la tua squadra del cuore, puoi ripetere?”.

Palermo: anche Jason Momoa indossa la maglia rosanero (VIDEO)