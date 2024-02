Barone: «Il Palermo ha un organico molto forte»

Il giornalista “Sky Sport” Daniele Barone ha parlato ai microfoni di “Parlandodisport” esprimendosi sul Modena, ma non solo anche sulle altre di B.

Ecco le sue parole:

«Il Parma e la Cremonese me li aspettavo lì in alto anche se inizialmente il percorso fatto dalla squadra lombarda mi ha stupito in negativo, ora invece è dove doveva essere. Un altro organico molto forte è quello del Palermo. Il Parma ha dimostrato di essere una schiacciasassi nonostante la giovane età della squadra: sintomo del grande lavoro operato da Pecchia. Un’altra sorpresa è il Como, così in alto in classifica dopo il rischioso cambio di guida tecnica da Longo a Fabregas. Il Modena può giocarsela per un posto nei playoff perché a febbraio certi valori sono più o meno delineati. La serie B è un campionato che necessita di continuità, il Modena ha avuto qualche alto e basso ma gli ultimi due risultati sono sintomo di una squadra di valore sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Non è scontato battere 3-0 il Parma, ma soprattutto non è scontato rimontare la Sampdoria di due gol».