Bordata per l’ex rosa Paulo Dybala. Beppe Bergomi a “Sky Calcio Club” ha commentato le prestazioni del numero 10: «È un grande giocatore, non è un grande campione né un fuoriclasse. Ci sta che possa partire fuori in questa Juventus dove c’è Cristiano Ronaldo che condiziona tutti gli altri. Il campione e fuoriclasse è indiscusso nella Juve e nella nazionale. Dybala non lo è in nessuno dei due».