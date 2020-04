A Soresina, in provincia di Cremona, una donna 58enne, positiva al Covid-19, con febbre e tosse come sintomi specifici, si è recata in un supermercato e in negozi limitrofi: una tabaccheria, una salumeria e un panificio. Adesso, la donna dovrà fare i conti con una doppia denuncia: oltre al regime di quarantena previsto per le persone infette, si è resa protagonista di falsa attestazione a pubblico ufficiale, dopo aver affermato di essere risultata negativa ad un secondo tampone.