I video che riprendono le grigliate sui tetti di Palermo hanno fatto il giro del web e di conseguenza dell’Italia intera. Il TG2 è stato uno dei primi telegiornali nazionali a trattare la questione. In basso, il servizio messo in onda:

Controlli delle forze dell’ordine in tutto il paese per fare rispettare le norme di sicurezza. Ma a #Palermo c’è chi non ha rispettato i divieti e chi invece si è impegnato nella solidarietà. I 2 volti della città pic.twitter.com/AmS4SipZDW

— Tg2 (@tg2rai) April 13, 2020