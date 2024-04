Champions League: il Psg risponde al Barcellona, Atletico sotto di due gol a Dortmund. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi dei due quarti di finale di ritorno di Champions League. Al Montjuic è a 1 a 1 tra Barcellona e Psg: al gol del vantaggio siglato da Raphinha risponde Dembelé, ex della gara. Gli uomini di Xavi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Araujo. In virtù del 2-3 dell’andata, in questo momento il Barcellona eliminerebbe i francesi.

A Westfalenstadion si conclude sul risultato di 2 a 0 la prima frazione di gioco tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Gli spagnoli sono sotto per via delle reti di Brandt e Maatsen, che ribaltano al momento il 2-1 di sei giorni fa. La formazione tedesca sta mettendo alle corde i giocatori di Simeone e sta meritando una vittoria che garantirebbe l’accesso alle semifinali.