Champions League: Atletico e Barcellona eliminate, in semifinale sfida Psg-Dortmund. I risultati finali

Si sono appena conclusi i primi due quarti di finale di ritorno di Champions League. Dopo aver perso le gare di andata, Psg e Borussia Dortmund ribaltano i pronostici e si qualificano alle semifinali del torneo, ritrovandosi faccia a faccia dopo essersi incontrate nella fase a gironi.

I francesi vincono 1-4 in rimonta: al gol di Rapinha risponde Dembelé, subito dopo l’espulsione di Araujo che lascia gli spagnoli in dieci uomini. Nella ripresa il gol di Vitinha e la doppietta di Mbappè permette ai parigini di eliminare i catalani in virtu del 2-3 di qualche giorno fa. Tante emozioni anche al Westfalenstadion. Il Borussia Dortmund conclude la prima frazione di gioco sul 2 a 0 con le reti di Brandt e Maatsen, ma nella seconda frazione di gioco l’autogol di Hummels e la marcatura di Correa sembrano indirizzare la qualificazione a favore dei madrileni. Ci pensano Fulkrug e Sabitzer a firmare il 4 a 2 dei tedeschi che, sommato alla sconfitta del Wanda Metropolinato per 2 a 1, sanciscono l’uscita degli uomini di Simeone dalla Champions League.