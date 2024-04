Follia al Montjuic: pullman del Barça preso a sassate dai propri tifosi (VIDEO)

Incredibile quanto accaduto al Montjuic, dove in questo momento si sta giocando il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Psg. Nel prepartita i tifosi spagnoli hanno scambiato il pullman della loro squadra per quello dei francesi, facendo partire dunque una sassaiola verso il mezzo. Per fortuna non ci sono feriti e si registrano pochi danni.

❗️📹 Així ha estat la rebuda de l'afició a l'autocar del Barça amb càntics i bengales. Alguns s'han confós amb el bus del PSG i han llençat objectes. #frac1 pic.twitter.com/zxta7XdcWM — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) April 16, 2024