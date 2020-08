La Roma è vicinissima al cambio di proprietà dopo 8 anni di presidenza Pallotta e se negli ultimi giorni l’ipotesi cordata kuwaitiana, guidata da Al Baker, sembrava essere quella più probabile, ecco che le carte in tavola vengono mischiate ulteriormente: il gruppo asiatico ha rinunciato all’acquisizione della società, per eccessiva pressione dello stesso Pallotta, ed allora l’imprenditore texano Dan Friedkin ritorna insistentemente alla carica. Come riportato da “ForzaRoma.info”, l’iniziale offerta proveniente dal Kuwait era stata presentata circa due settimane fa ed era stata anche accettata, teoricamente, dal presidente della Roma, ma l’obbligo di chiudere la trattava entro 24 ore imposto da Pallotta ha spinto Al Baker a non proseguire con l’operazione.

عاجل – مهلة «المستثمرين الكويتيين» انتهت.. و #روما سيبقى بقيادة أميركية



• وضعوا في موقف صعب من قبل رئيس النادي بالوتا

• أمهلهم لأقل من 24 ساعة لتقديم عرض يفوق المقدم من قبل المستثمر الأميركي فريدكنhttps://t.co/d98cIwI4ml pic.twitter.com/x2tVIonTiD — الجريدة (@aljarida) August 5, 2020