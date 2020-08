Sambenedettese scatenata. La società marchigiana, dopo Maxi Lopez ormai prossimo all’arrivo, sta lavorando per altri grandi colpi. Secondo quanto riportato da “Calciogrifo.it” l’ultimo nome messo nel mirino è Federico Melchiorri, attaccante 32enne di proprietà del Perugia. Il calciatore sarebbe già stato contattato dal DS Fusco, ma è necessario parlare anche con la società umbra per far decollare l’affare.