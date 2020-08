Il Legnago potrebbe andare in Serie C a discapito del Savoia. Il sito oplontino “Solosavoia.it” analizza la questione, evidenziando che “la formazione che, in barba al regolamento attuale, sarebbe forzatamente ammessa in terza serie al posto del Campodarsego con una decisione unilaterale della Lega di D, invece di premiare la meritocrazia espressa dalla graduatoria dei ripescaggi andrebbe a servire su un piatto d’argento il professionismo a chi non lo meriterebbe assolutamente, adattando ad hoc una norma per consentire questa vera e propria ingiustizia”.