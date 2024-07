Certo, vengo di corsa: accordo totale con Matthijs De Ligt | Programmate le visite mediche

Trasferimento imminente per il difensore centrale olandese, pronto a sposare un nuovo progetto dopo il flop al Bayern Monaco.

Il fatto che sarà una sessione di mercato molto calda lo si era capito fin da subito. Se poi a pochissimi giorni dall’apertura ufficiale della finestra di trasferimenti estiva cominciano già a farsi grossi nomi pronti a cambiare squadra, la situazione è ben delineata. Uno di questi è Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese infatti pare essere ormai molto lontano dal Bayern Monaco.

Il 24enne è arrivato in Baviera appena due estati fa dalla Juventus per la bellezza di 67 milioni di euro. Una cifra importante, che però i tedeschi hanno speso volentieri. Il classe 1999 scuola Ajax era da tempo al centro della scena del calcio mondiale, e anche se alla Vecchia Signora le sue doti non erano esplose proprio in maniera definitiva, di sicuro il suo valore non era in discussione.

Purtroppo però qualcosa è andato storto. In questi due anni a Monaco il ragazzo non è mai riuscito ad ambientarsi e a dimostrate le sue qualità, tanto che nella stagione scorsa ha perso definitivamente il posto da titolare in favore di Upamecano, Kim e addirittura di Dier. Per questa ragione per lui andarsene è la cosa più logica da fare, e a quanto pare un club ha già deciso di comprarlo.

Nuova avventura per de Ligt

Cominciano a farsi sempre più insistenti le voci che vorrebbero Matthijs de Ligt sempre più vicino ad un trasferimento al Manchester United. I Red Devils, speranzosi che il prossimo sia l’anno giusto per il rilancio, vogliono acquistarlo soprattutto per far contento il tecnico Erik ten Hag.

E’ proprio lui che lo ha lanciato ai tempi dell’Ajax e lo ha reso tra i migliori prospetti a livello mondiale. Per questa ragione dunque il giocatore, che rincontrerebbe il suo mentore, ha accettato di corsa la corte del club inglese, trovando già un accordo quinquennale a cifre importanti.

Si lavora all’accordo United-Bayern

La cosa più complicata in questa trattativa è senza ombra di dubbio trovare un’intesa tra i due club per quanto riguarda il costo del cartellino del calciatore.

Il Bayern che come detto solo due anni fa ha speso quasi 70 milioni per acquistarlo non vuole perdere troppi soldi, consapevole però del fatto che il suo valore economico è nettamente calato. Dal canto suo i Red Devils sondano il terreno, e sono pronti a presentare una prima offerta sui 40 mln.