Schira: “Cagliari, tre squadre di B su Lapadula”

Il mercato estivo è iniziato ufficialmente da pochi giorni, e le squadre di Serie B sono molto attive in vista di un campionato che si preannuncia molto competitivo. Tra i giocatori maggiormente contesi c’è Gianluca Lapadula, attualmente in forza al Cagliari. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Pisa è in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, ma anche Cesena e Bari hanno manifestato il loro interesse per il giocatore.

Lapadula, noto per la sua esperienza e capacità realizzativa, rappresenta un rinforzo significativo per qualsiasi squadra di Serie B. Il suo possibile trasferimento sta suscitando grande attenzione, poiché potrebbe influenzare in modo decisivo la corsa promozione nel prossimo campionato​. Queste trattative dimostrano come il mercato estivo non riguardi solo le squadre di Serie A, ma anche quelle delle categorie inferiori, che cercano di migliorare le proprie rose per raggiungere i loro obiettivi stagionali.