Di Marzio: “Cremonese, domani visite mediche per Vandeputte”

Uno degli obiettivi di mercato del Palermo sfuma definitivamente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Jari Vandeputte sosterrà domani le visite mediche a Milano per la Cremonese. Questo sviluppo rappresenta un colpo significativo per il Palermo, che vede così allontanarsi uno dei giocatori che avevano nel mirino per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione​.

Vandeputte, giocatore belga noto per le sue doti tecniche e la sua visione di gioco, è stato corteggiato da diverse squadre, ma alla fine la Cremonese sembra aver avuto la meglio. Questo trasferimento è indicativo di come il mercato estivo possa riservare sorprese e cambiamenti repentini, influenzando le strategie e le ambizioni dei club coinvolti​.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare direttamente le fonti come il sito di Gianluca Di Marzio e altre piattaforme specializzate in notizie di calciomercato.