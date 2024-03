Catanzaro, Situm: «Vogliamo arrivare il più in alto possibile»

Il calciatore del Catanzaro Situm, si è espresso per fare il punto della situazione sul club tra obiettivi personali e di squadra.

Di seguito le sue parole:

«Ci siamo goduti la vittoria, lì al Marulla abbiamo dato tutto – le sue parole – Sono stato un anno a Cosenza e ho passato bei momenti, ma qui mi sono integrato bene e mi sento a casa. Il derby è stato fantastico: voglio ringraziare i tifosi che sono venuti alla rifinitura e hanno fatto un discorso bellissimo. Abbiamo giocato per loro e per il nostro capitano che è di Catanzaro. Col pubblico ormai siamo una cosa sola.

Dove vuole arrivare questo Catanzaro? Il più in alto possibile. D’altronde, lo diciamo dal ritiro di Cascia. Il calcio non è prevedibile, stiamo facendo bene e la squadra è forte: abbiamo un mix di esperti e giovani alla prima esperienza in B. Abbiamo lasciato punti per strada perché abbiamo anche pagato la categoria, ora mancano dieci partite e credo in questa squadra. Vogliamo vincere tutte le partite e se ci trovassimo al secondo posto saremmo felicissimi. Abbiamo tanti margini di crescita e il mister lavora ogni giorno per curare i dettagli.

Nelle ultime due partite Fulignati ha fatto clean sheet. Il calcio è fatto di episodi, l’importante è che la squadra non molli mai. Abbiamo presi tanti gol ma ora siamo sulla strada giusta. In B ci sono squadre serie con giocatori forti e ci sta difendere basso in alcuni frangenti. Piano piano sto crescendo, come tutta la squadra, e anche la condizione fisica sta crescendo. Per me la cosa principale è che la squadra vinca. Dopo il mio infortunio ho ripreso velocemente a giocare. Per arrivare al top mi servono due, tre partite di fila e la squadra mi sta aiutando.

Reggiana? Una squadra forte come tutte le altre, all’andata non meritavamo di perdere e ora li aspettiamo qui in casa nostra. Vogliamo vendicare quella sconfitta, siamo carichi e vogliamo scalare posizioni. La Reggiana pareggia molto, col mister stiamo preparando il match e sono sicuro faremo un’ottima prestazione».