Garzya: «Bari? Tifosi rassegnati, per la A dovranno sperare in cambio societario»

L’ex calciatore Luigi Garzya è intervenuto ai microfoni di TMW radio per affrontare diversi temi sul campionato di Serie B, in particolar modo sul Bari.

Di seguito le sue parole:

«Bari di Iachini diverso? Credo proprio di no. Sono tutte situazioni che si somigliano. I tifosi iniziano a rassegnarsi. Tre cambi d’allenatore in una sola stagione sono tanti per sperare di fare qualcosa di meglio con una squadra che è stata semplicemente costruita male. Sui cocci della promozione sfumata col Cagliari, i giocatori importanti che sono partiti sono stati sostituiti malamente.

De Laurentiis? È imprenditore, parla secondo quelli che sono i suoi interessi del momento. Credo che i tifosi del Bari ne abbiano abbastanza e che – se vorranno tornare in Serie A – dovranno sperare in un cambio societario».