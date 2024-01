Catanzaro-Palermo, Vivarini: «Affrontiamo squadra con budget da Serie A»

In vista del prossimo match tra Catanzaro e Palermo, il tecnico Vivarini è intervenuto in sala stampa.

Di seguito le sue parole:

«Antonini l’abbiamo scelto perché ha caratteristiche per giocare con i principi che noi abbiamo. Il nostro aspetto tattico è ben definito. Sicuramente ci aiuterà a rinvigorire la squadra, come lo potrebbe fare anche Petriccione. Quest’ultimo è un giocatore di personalità ed esperienza e ha le caratteristiche per la struttura di squadra che abbiamo. Questo, a mio parere, è il momento più complicato di questo campionato. Abbiamo fatto una prestazione al di sotto le possibilità contro la Feralpi. È la partita giusta perché non si può essere non motivati contro il Palermo. Loro sono una squadra con un budget da Serie A che si sta muovendo tanto sul mercato. Troviamo una corazzata, una squadra che ci verrà ad aggredire forte. Ma abbiamo studiato le nostre contromisure».