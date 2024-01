Serie B 2023/24. Ecco le date Playoff e Playout

Ufficializzate le date dei playoff e playout 2023/24 che hanno quale caratteristica il format di una singola partita per giornata in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il rispetto del vincolo del 3 giugno per il rilascio dei convocati nelle rispettive Nazionali:

Playoff

TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA)

Venerdì 17 maggio 2024 – (6ª vs 7ª)

Sabato 18 maggio 2024 – (5ª vs 8ª)

SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO)

Lunedì 20 maggio 2024 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 21 maggio 2024 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 24 maggio 2024 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 25 maggio 2024 – (4ª vs 5ª o 8ª)

FINALE (ANDATA E RITORNO)

Giovedì 30 maggio 2024

Domenica 2 giugno 202

Playout

GARA DI ANDATA Giovedì 16 maggio 2024 – (17ª vs 16ª)

GARA DI RITORNO Giovedì 23 maggio 2024 – (16ª vs 17ª