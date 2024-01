Catanzaro-Palermo, Vivarini: «Contro i rosa partita giusta per ripartire»

In vista del prossimo match tra Catanzaro e Palermo, il tecnico Vivarini è intervenuto in sala stampa.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo fatto una buona settimana, abbiamo preso consapevolezza del momento, abbiamo preso consapevolezza dei problemi che abbiamo in questo momento. Ci siamo resi conto di cosa c’è mancato in termini di prestazione, la squadra mi è sembrata molto recettiva sotto questi aspetti. Questa è la partita giusta per capire se abbiamo iniziato a mettere riparo ai problemi che abbiamo avuto nelle ultime gare. Dobbiamo dare il massimo in ogni partita per evitare di fare figuracce che i nostri tifosi non meritano – ha continuato l’allenatore abruzzese -. È mancata continuità, ad esempio contro il Lecco abbiamo alternato momenti di grande qualità durante la partita a dei momenti di pausa. Contro il Palermo non ci possiamo permettere il lusso di abbassare la guardia perché loro individualmente sono capaci di tutto. Continuità, applicazione, concentrazione su tutto ciò che bisogna fare in campo».