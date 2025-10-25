Catanzaro–Palermo 1-0: decide Cissè. Gli Highlights

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Al “Ceravolo” il Catanzaro ferma la corsa del Palermo e conquista la sua prima vittoria stagionale grazie al gol di Alpha Cissè allo scadere del primo tempo.

I rosanero di Inzaghi, apparsi sottotono nella prima frazione, reagiscono nella ripresa creando alcune occasioni con Segre, Palumbo e Pohjanpalo, ma non trovano il gol del pari.

Il Catanzaro, guidato da un ottimo Aquilani, difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali, interrompendo la lunga imbattibilità dei siciliani.

Guarda qui gli highlights completi della partita

Ultimissime

Catanzaro–Palermo 1-0: decide Cissè. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Battuto il Palermo. Cissè: «Segnare è bello, ma contava aiutare la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Prima sconfitta a Catanzaro. Inzaghi: «Deluso dal primo tempo, così non va. Le corazzate non esistono»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Battuto il Palermo. Iemmello: «Vittoria per Aquilani, ha preso i colpi per tutti noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Battuto il Palermo. Aquilani ritrova il sorriso: «Anima, cuore e sacrificio. Così si vincono le partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025