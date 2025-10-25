Catanzaro–Palermo 1-0: decide Cissè. Gli Highlights
Al “Ceravolo” il Catanzaro ferma la corsa del Palermo e conquista la sua prima vittoria stagionale grazie al gol di Alpha Cissè allo scadere del primo tempo.
I rosanero di Inzaghi, apparsi sottotono nella prima frazione, reagiscono nella ripresa creando alcune occasioni con Segre, Palumbo e Pohjanpalo, ma non trovano il gol del pari.
Il Catanzaro, guidato da un ottimo Aquilani, difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali, interrompendo la lunga imbattibilità dei siciliani.
Guarda qui gli highlights completi della partita