Inzaghi: «Primo tempo inaccettabile, ma nel secondo abbiamo reagito. Ora testa al Monza»

Ai microfoni ufficiali del Palermo F.C., Filippo Inzaghi ha commentato la sconfitta per 1-0 sul campo del Catanzaro, arrivata al termine di una gara dai due volti.

«Purtroppo non abbiamo fatto un primo tempo all’altezza e sono molto arrabbiato per questo – ha dichiarato il tecnico rosanero –. Nel secondo tempo, invece, la squadra ha reagito, ha creato e avrebbe anche potuto pareggiarla. Ma una squadra come la nostra non può prendere gol su rimessa laterale con l’altezza e i centimetri che abbiamo».

Inzaghi ha sottolineato la necessità di ritrovare subito l’intensità che ha caratterizzato il Palermo nelle ultime settimane: «Dobbiamo avere più cattiveria. Prima o poi doveva arrivare la prima sconfitta, speravamo più avanti, ma è successo ora e dobbiamo essere bravi a reagire. Per fortuna si torna in campo fra poche ore».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Monza al “Barbera”: «Se saremo capaci di capire cosa non ha funzionato nel primo tempo e far sì che non accada più, questa sconfitta potrà servirci per crescere. Quando si perde bisogna essere amareggiati, ma anche lucidi. So che i ragazzi hanno capito dove abbiamo sbagliato. È colpa mia, dovevo essere più bravo a far percepire il pericolo. Avevo già detto che, se non approcciata nel modo giusto, questa poteva essere una partita complicata».

Infine, un messaggio di fiducia: «Speriamo che questa gara ci sia d’aiuto per crescere ulteriormente».