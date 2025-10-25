Inzaghi: «Primo tempo inaccettabile, ma nel secondo abbiamo reagito. Ora testa al Monza»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Ai microfoni ufficiali del Palermo F.C., Filippo Inzaghi ha commentato la sconfitta per 1-0 sul campo del Catanzaro, arrivata al termine di una gara dai due volti.

«Purtroppo non abbiamo fatto un primo tempo all’altezza e sono molto arrabbiato per questo – ha dichiarato il tecnico rosanero –. Nel secondo tempo, invece, la squadra ha reagito, ha creato e avrebbe anche potuto pareggiarla. Ma una squadra come la nostra non può prendere gol su rimessa laterale con l’altezza e i centimetri che abbiamo».

Inzaghi ha sottolineato la necessità di ritrovare subito l’intensità che ha caratterizzato il Palermo nelle ultime settimane: «Dobbiamo avere più cattiveria. Prima o poi doveva arrivare la prima sconfitta, speravamo più avanti, ma è successo ora e dobbiamo essere bravi a reagire. Per fortuna si torna in campo fra poche ore».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Monza al “Barbera”: «Se saremo capaci di capire cosa non ha funzionato nel primo tempo e far sì che non accada più, questa sconfitta potrà servirci per crescere. Quando si perde bisogna essere amareggiati, ma anche lucidi. So che i ragazzi hanno capito dove abbiamo sbagliato. È colpa mia, dovevo essere più bravo a far percepire il pericolo. Avevo già detto che, se non approcciata nel modo giusto, questa poteva essere una partita complicata».

Infine, un messaggio di fiducia: «Speriamo che questa gara ci sia d’aiuto per crescere ulteriormente».

Ultimissime

Palumbo: «So che devo dare di più, ripartiamo subito contro il Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Inzaghi: «Primo tempo inaccettabile, ma nel secondo abbiamo reagito. Ora testa al Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Catanzaro–Palermo 1-0: decide Cissè. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Battuto il Palermo. Cissè: «Segnare è bello, ma contava aiutare la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Prima sconfitta a Catanzaro. Inzaghi: «Deluso dal primo tempo, così non va. Le corazzate non esistono»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025