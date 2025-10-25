Palumbo: «So che devo dare di più, ripartiamo subito contro il Monza»

Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Catanzaro, il centrocampista del Palermo, Antonio Palumbo, ha analizzato la prestazione dei rosanero ai microfoni ufficiali del club, assumendosi le proprie responsabilità e chiamando la squadra alla reazione.

«È stata una partita difficile – ha dichiarato Palumbo –. Loro ci aspettavano bassi e dovevamo essere più tranquilli nel gestire il possesso e trovare il momento giusto per colpire. Invece abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo e dopo si è complicato tutto».

Il centrocampista ha mostrato grande autocritica: «Bisogna fare di più già dall’inizio, io per primo. So che devo dare di più, so che devo andare oltre. Lavorerò e lavoreremo per crescere e guardare avanti».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno casalingo contro il Monza, in programma martedì sera al “Barbera”: «Dobbiamo resettare in fretta e pensare subito alla prossima gara. È una partita importantissima, abbiamo fatto un bel percorso finora e dobbiamo continuare a lavorare. Come ho detto prima, serve dare ancora di più».