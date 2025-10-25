Battuto il Palermo. Cissè: «Segnare è bello, ma contava aiutare la squadra»

Felicità e consapevolezza nelle parole di Alpha Cissè, match-winner del Catanzaro nella vittoria per 1-0 contro il Palermo al “Ceravolo”. Il giovane trequartista, arrivato dal Verona, ha commentato in sala stampa la sua prestazione e il momento della squadra.

«Segnare è sempre bello, ma oggi era importante aiutare la squadra – ha dichiarato Cissè –. Sono davvero felice per il gruppo, per il mister e per i tifosi che ci hanno sostenuto. Mi sto trovando bene qui, fin dal primo giorno».

Il giocatore franco-guineano ha poi parlato della sua crescita personale: «Sto diventando uomo. Mi definisco un trequartista, ma per come stiamo giocando ora mi trovo molto bene. Il mister non mi ha mai imposto un ruolo preciso, mi lascia libertà e fiducia».

Cissè, che ha vissuto cinque anni in Italia con la maglia del Verona, si è detto pienamente integrato nella nuova realtà calabrese: «Essere lontano da casa non è un problema, ho imparato ad adattarmi. Non ho sofferto il cambiamento, anzi: volevo dimostrare le mie qualità e sono venuto qui proprio per questo».

Un gol pesante, arrivato nel momento più difficile della stagione, che restituisce fiducia all’ambiente e consacra Cissè come uno dei protagonisti più brillanti del Catanzaro di Aquilani.