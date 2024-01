Catanzaro-Palermo, Corini: «Dobbiamo ripagare i nostri tifosi»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare il match tra Catanzaro e Palermo di venerdì sera.

Ecco un estratto delle sue parole:

«I nostri tifosi ci hanno abituato a riempire i settore, dobbiamo ripagarli con il risultato, sappiamo che il loro supporto non mancherà mai. Di Mariano ha giocato un pezzo di gara e sono contento per lui, può darci tanto. Se si entra con questa voglia le partite cambiano e questo è un aspetto fondamentale. Quando parlo di tutti i titolari non è tanto per dirlo ma è perché lo penso veramente, devono prepararsi tutti al meglio.

Non voglio rivedere i 15′ contro il Catanzaro all’andata dopo il 2-0, quando subisci il contraccolpo non riesci a ritrovarti. La forza della squadra è stata anche quella. Avere questo tipo di equilibrio e forza ti porta a reggere l’urto e la botta emotiva che una partita ti dà».