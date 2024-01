Catanzaro-Palermo, Corini: «Soleri è un titolare. Cerchiamo di recuperare Lucioni dopo la sosta»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di venerdì sera tra Catanzaro e Palermo.

Ecco le sue parole su Soleri e sulle condizioni di Lucioni

«Io penso che sole le richieste che ha avuto certificano che può fare il titolare ovunque, capisco anche il ragazzo che ha avuto bisogno di valutare. Non è un tredicesimo, è un titolare che si trova davanti Brunori. Il futuro di Edo è da titolare, ne ha tutte le caratteristiche. Vedergli fare quel gol col Modena certifica che sta facendo grandi cose.

Per Lucioni ci vorrà un po di tempo, cerchiamo di recuperarlo dopo la sosta.

Calendario asimmetrico? Faccio fatica a pensare sia meglio o peggio, sembra come affrontarsi in gara di andata e ritorno in Europa, c’è questo aspetto che per noi è totalmente nuovo. La lettura della partita con un tempo così ravvicinato non so definire se è meglio o peggio».