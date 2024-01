Catanzaro-Palermo, Corini: «Abbiamo le qualità per fargli male»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di venerdì sera tra Catanzaro e Palermo.

Ecco un estratto delle sue parole:

«Noi abbiamo una zona in cui subiamo più cross ma anche una in cui ne facciamo di più. Sulla partecipazione collettiva, anche gli attaccanti devono avere la propensione di evitare cross facili. Il lavoro che stiamo facendo è far capire quelli che sono gli aspetti da migliorare e quali aree coprire per essere più competitivi. Sicuramente quello dei cross è un aspetto su cui lavoriamo per evitare di subire cross facili.

Il Catanzaro per me è la sorpresa, è arrivata dalla C con un percorso importante stravincendo un campionato. Si trova in zona playoff e sta facendo un campionato di livello. Sull’equilibrio generale è una squadra giusta, è una squadra che fa gol e anche noi, sarà una gara in cui entrambe le squadre proveranno a superarsi. Dobbiamo andare a cercare quell’attenzione e quel sacrificio in più, abbiamo le qualità per fare male all’avversario».