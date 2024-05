D’Angelo presenta Cosenza-Spezia: «Nessuna difficoltà a recuperare dalla sfida con il Palermo»

Mister Luca D’Angelo si è espresso sulla prossima sfida due suoi che vedrà lo Spezia, reduce dalla vittoria interna contro il Palermo, affrontare il Cosenza. Il tecnico ha presentato il match, tornando anche sulla sfida dei rosanero e sulla situazione di classifica del club.

«Condizione fisica? Non abbiamo avuto difficoltà a recuperare dalla sfida con il Palermo, i calciatori stanno tutti bene. Qualcuno è un po’ più stanco ma valuteremo domani. La squadra dovrà cercare di fare la partita senza pensare alla classifica. Dobbiamo fare il massimo. Cosenza? Sappiamo che il Cosenza è forte e lo sta dimostrando, però noi abbiamo bisogno di punti e cercheremo di farli già domani. Scelte? Sui diffidati non ci sarà nessuna valutazione, sugli elementi più stanchi invece abbiamo calciatori in grado di sostituirli. Piano tattico? Se non prendi gol e lo fai vinci, non ci vuole la scienza. Domani servirà la partita giusta sia dal punto di vista difensivo sia quando avremo la palla».

«Tutino? Noi difendiamo a zona. Tutino è forte ma hanno anche altri elementi pericolosi. Sappiamo che non sarà semplice vincere ma abbiamo voglia di fare risultato. Antonucci? E’ partito bene poi ha avuto un infortunio dal quale ha fatto fatica a recuperare. Quello è stato il problema principale, con lui nulla di personale. Play-out?Penso a giocare la partita col Cosenza e basta. Rinnovo? E’ un dato di fatto, non c’è bisogno di pensarci. Pulcinelli? Io non ho da fare nessun appello».