Bisoli presenta Modena-Como: «Giocherà chi vorrà ottenere qualcosa di importante per il club»

Il tecnico del Modena Bisoli si è espresso sul prossimo match dei canarini contro il Como. Nella consueta conferenza stampa pre-match, il tecnico si è soffermato soprattutto sulle possibili scelte e su chi partirà dal primo minuto per arginare lo stato di salute dei lombardi.

«Como? Sappiamo di doverci leccare le ferite, mi scuso ancora e mi assumo tutte le responsabilità per non aver portato a casa un risultato positivo nella gara di mercoledì. Però, e questo ci tengo a sottolinearlo, la squadra ha lottato fino all’ultimo minuto disponibile e sono sicuro che lo farà anche nelle ultime due partite, con professionalità e con furore agonistico. Dalle sconfitte spesso arrivano gli spunti più interessanti per costruire un futuro migliore. Avere sette indisponibili non deve essere un alibi, ma inevitabilmente toglie qualcosa di importante, è un numero di assenti che metterebbe in difficoltà qualsiasi squadra. I gruppi al giorno d’oggi sono composte da 23-24 giocatori, pertanto ho comunque valide alternative per domani, ma scenderà in campo solo chi vorrà ottenere davvero qualcosa di importante per il bene del Modena. Il Como è una squadra con valori alti, che fin da subito era tra le candidate per la Serie A e si sta confermando tale. Sappiamo che loro vorranno festeggiare la promozione, ma noi faremo di tutto per non permetterglielo: vogliamo chiudere con un risultato positivo davanti ai nostri tifosi. Ci manca un punto per non restare aggrappati ai calcoli se le altre arrivassero a quota 43».