Catanzaro-Palermo, Corini: «Pronti a cogliere altre opportunità dal mercato»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa per presentare il match tra Catanzaro e Palermo di venerdì sera.

Eccole sue parole sul mercato:

«Ranocchia trequartista? Nella Juventus giocava sulla trequarti così come a Vicenza. è un giocatore completo e in futuro si definirà perché è un giocatore di palleggio. Ha il calcio in porta, il cross e può darci qualcosa in più anche da questo punto di vista.

Completare lista over? Adesso siamo concentrati su definire Diakitè, poi c’è la partita e poi coglieremo delle opportunità se riterremo opportuno coglierle».