Prosegue il dialogo tra la SIGI e Tacopina. Stando a quanto riferito da “Catanista.eu”, l’avvocato e imprenditore italoamericano che negli scorsi giorni ha ribadito il suo interesse per l’acquisto del Catania avrebbe presentato una manifestazione di interesse alla nuova proprietà. «Il dato certo è che noi abbiamo fatto il lavoro sporco. Che Tacopina adesso arrivi può fare piacere, ma non è stata comprata la società per rivenderla. È stata comprata la società per lavorarci. Che ci possa essere un valore aggiunto, posso dire per Tacopina come per un paio di fondi esteri che hanno chiamato mostrando interesse, credo che dobbiamo strutturarci e trattare con chiunque abbia intenzione ad entrare. Personalmente non penso sia all’ordine del giorno pensare di vendere la società a chiunque. Poi Tacopina, con cui ho scambiato dei messaggi, mi è sembrato molto interessato quindi lo ascoltiamo con attenzione», queste le dichiarazioni rilasciate da Fabio Pagliara in merito all’argomento.