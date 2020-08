Salgono ancora i contagiati dal Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 552 i nuovi casi, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756. Sono solo tre i decessi per Covid-19 rispetto ai sei di giovedì, per un totale di 35.190. Sono 319 i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale (tra guariti e dimessi) di 201.642.