Alla vigilia della riunione pomeridiana che servirà a fare il punto della situazione dopo l’arresto del commercialista Paladino e a confermare o meno la volontà di partecipare al bando per rilevare la proprietà del Catania, la Sigi allontana le voci su nuovi ingressi nella società per azioni attraverso una nota ufficiale di seguito riportata: “Sigi smentisce categoricamente le voci circolate su alcuni organi di stampa su possibili accordi raggiunti con imprenditori locali per l’ingresso nella compagine societaria. Sigi ribadisce che ogni decisione in merito è riservata all’assemblea dei soci che si terrà in data odierna alle ore 19”.