Valutazioni in corso della nuova proprietaria S.I.G.I., che dovrà decidere il nome del nuovo allenatore. Stando a quanto riferito da “La Sicilia”, oltre a Giuseppe Raffaele e al clamoroso ritorno di Andrea Sottil, si inserisce nell’elenco il nome di Giuseppe Mascara, altro ex rossazzurro reduce dalla brillante esperienza in serie D al Biancavilla.