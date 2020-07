Il Campodarsego che rinuncia alla serie C è la notizia del mese. I giocatori biancorossi, che già pregustavano il palcoscenico del professionismo, sono delusi e amareggiati per la scelta del loro presidente. Intervenuto ai microfoni de “Il Mattina”, Gabbianelli, uno calciatori simbolo della promozione, si è espresso così: «Questa decisione è una mancanza di rispetto verso noi ragazzi e tutta la dirigenza. Non esiste che ci vengano dette queste cose dopo due mesi e dopo tutto il percorso compiuto. Speriamo sempre che il presidente cambi idea, ho come l’impressione che sia stato malconsigliato. In caso ogni componente della squadra cercherà e troverà un’altra sistemazione, buona o meno buona che sia». Aggiunge Cristian Pasquato: «Io volevo fare le categorie superiori, a queste condizioni conviene cambiare aria. Mi dispiace per Pagin, capisco anzi le sue perplessità, ma le tempistiche della decisione e della successiva comunicazione sono state totalmente sbagliate».