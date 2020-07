Da diverse settimane la dirigenza rosanero è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo molto più complicato e competitivo rispetto al campionato di serie D recentemente vinto dal Palermo.

Il club potrà ripartire da alcune certezze come Pelagotti, Crivello, Lancini e Floriano, ma per essere competitivi dovrà anche investire per rinforzare la rosa con giocatori che siano in grado di incidere fin da subito in serie C. Inoltre, il team di mercato del Palermo, coadiuvato da Sagramola e Castagnini, dovrà sciogliere al più presto il nodo legato al nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione.

Ma la data del ritiro si avvicina sempre di più e il Palermo deve cominciare a ufficializzare il prima possibile per poter iniziare al meglio la stagione che verrà.

A tal proposito alcuni tifosi rosanero hanno iniziato a manifestare tutta la loro insoddisfazione per l’immobilismo sul mercato del Palermo. “La squadra, dovete fare la squadra! Pochi giorni al ritiro e manco la figurina di un allenatore! Chiacchiere non ne vogliamo sentire più!”, scrive un tifoso nella pagina Facebook del Palermo. Subito dopo è arrivata la pronta risposta del club rosanero: “Ah è vero! Ci siamo scordati!”. In basso la foto in questione: