Niente da fare, Catania-Ternana si giocherà regolamente mercoledì alle 20.45 a Lentini e non giovedì, come richiesto dal direttore dell’area sportiva del club etneo, Maurizio Pellegrino, alla Lega Pro.

La notizia, secondo quanto riporta “Sporterni”, è stata confermata dallo stesso Francesco Ghirelli.





La richiesta nasceva non dalla difficoltà di garantire lo svolgimento del match in sicurezza, quanto per i disagi causati dal rientro dalla Puglia dopo il match di campionato vinto dal Catania in casa della Virtus Francavilla.