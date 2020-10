L’ex terzino del Bari, Nicola Mora, ha parlato ai microfoni di “TuttoBari.com”.

Ecco le sue parole: «Faccio fatica a vedere una pretendente oltre il Bari, non vedo una squadra più forte. Il Palermo, come altre, hanno qualità ma i galletti hanno una marcia in più. La società è solida e pronta ad investire ormai da due anni in maniera importante per un obiettivo consolidato. Tutto questo insieme allo spirito di gruppo e alle grandi motivazioni ritengo siano l’arma in più rispetto alle rivali, che possono anche essere strutturate per vincere ma non hanno le stesse componenti del Bari. Bisogna però avere la consapevolezza di dimostrare di essere forti in ogni partita, solo questo ti porta a raggiungere l’obiettivo finale».