Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha parlato a proposito delle nuove misure contenute nel nuovo dpcm. Ecco le sue parole riportate da “Adnkronos”:

«Le nuove disposizioni sono un’istigazione al suicidio economico. Presenterò una mia ordinanza per sostenere i cittadini con aiuti concreti. Dopo quello a cui abbiamo assistito con quanto detto in conferenza stampa poi corretto in nottata, mi rendo conto che siamo in mano a gente che non è in grado di gestire una situazione del genere. Come per le scelte sulla movida, anche quelle sulla scuola mettono in luce un dato: l’imbarazzante improvvisazione».





Bersaglio della critica del primo cittadino è in primo luogo il ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina.