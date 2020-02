«È giusto prendere le critiche dopo la prestazione di Cremona e capisco lo striscione, è normale che il pubblico manifesti la delusione. Mi sono già scusato con tutti e ora bisogna cambiare rotta. Abbiamo analizzato la sconfitta e lavato i panni sporchi in famiglia per correggere gli errori e ora contro lo Spezia dobbiamo resettare tutto e ripartire. Più che il modulo conterà la testa, dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità senza guardare gli altri. Lo Spezia è una squadra forte, che gioca bene e vive un momento positivo. Per noi dovrà essere l’occasione per rispondere e reagire». Queste le parole rilasciate da Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, in conferenza stampa.