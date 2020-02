«Con l’FC Messina è una gara importante. Affrontiamo una signora squadra con giocatori di un livello molto alto. Sarà una bella partita e loro vorranno portarsi a casa i tre punti. Noi abbiamo la stessa fame che hanno loro e vogliamo tornare a casa con i tre punti. Affrontiamo una squadra importane e che gioca bene. Hanno delle individualità sopra la media, ma noi non abbiamo alternative. La squadra sa benissimo che chi scenderà in campo lo dovrà fare con una concentrazione più alta rispetto alle altre gara. Il Messina ha una rosa importantissima ed è stata costruita per stare in alto in classifica. Che vinca il migliore domani». In basso il video della conferenza stampa.