Il Palermo domenica affronterà il Licata, squadra in piena lotta per raggiungere i play off e che vanta tra le proprie fila l’attuale capocannoniere del girone I di Serie D, Antonio Cannavò. Mancano sempre meno gare allo scontro tra Palermo e Savoia, per tale motivo risulta d’obbligo per gli uomini di Pergolizzi uscire dal campo del Licata con i 3 punti. Tralasciando il gemellaggio tra le due squadre e la calorosa accoglienza che la comunità licatese riserverà ai rosanero, il Palermo dovrà continuare la propria striscia positiva per mantenere invariata la distanza con il Savoia o, in caso di passo falso dei bianchi, allungare ulteriormente. Andiamo a conoscere in modo più approfondito i prossimi avversari dei rosanero nella consueta rubrica targata Ilovepalermocalcio “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la formazione licatese è il tecnico Giovanni Campanella, allenatore che predilige come moduli il 4-2-3-1 e il 4-3-3. La squadra agrigentina sta vivendo un periodo di alti e bassi, ma l’attuale posizione in classifica, a ridosso della zona play off, rappresenta un motivo in più per fare bene anche contro la corazzata Palermo.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: Il Licata è reduce dalla batosta di Torre Annunziata dove gli agrigentini sono usciti sconfitti 4-0 contro il Savoia. Adesso arriva il Palermo, i licatesi dovranno quindi farsi trovare pronti per la sfida contro la capolista. Con ogni probabilità il modulo sarà il 4-3-3 che vedrà tra i pali la quasi sicura assenza del portiere titolare Ingrassia, colpito da un dolore alle costole, il quale verrà sostituito da Serenari. In difesa, vista l’assenza del giovane Dama, al suo posto dovrebbe giocare uno tra Battimili e Cassaro, con quest’ultimo avanti nelle gerarchie. Gli altri tre elementi che comporranno la linea difensiva saranno Daniello, Porcaro e Maltese. A centrocampo vi è il rientro di Doda, da vedere se da titolare o a gara in corso, ma i tre di centrocampo dovrebbero essere Mazzamuto, Civilleri e Diaby. In attacco il Licata spera nel rientro del bomber Cannavò, assente all’andata e attualmente in ballottaggio con Manfrè. Gli altri due componenti del reparto offensivo quasi sicuri di un posto da titolare sono Adeyemo e Convitto.

PROBABILE FORMAZIONE:

LICATA (4-3-3): Serenari; Daniello, Porcaro, Maltese, Cassaro; Diaby, Mazzamuto, Civilleri; Adeyemo, Manfrè, Convitto. All. Campanella