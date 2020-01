«La vittoria sull’Ascoli? Abbiamo interpretato la partita in maniera ottima. Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Abbiamo affrontato una squadra forte e abbiamo saputo fronteggiare le difficoltà. Abbiamo creduto ciecamente che ce la potevamo fare. Un successo che dà grande autostima al gruppo. Il lavoro che ci deve portare alla salvezza si sta vedendo. Siamo all’inizio di un percorso. Ci mancano i due punti del Perugia. Il cammino è ancora in salita ma abbiamo imboccato la strada giusta». Queste le parole rilasciate da Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, in conferenza stampa.