Il Palermo, dopo il pareggio rimediato in casa del San Tommaso, cercherà di rialzare la testa per ottenere la vittoria davanti i propri tifosi. Vittoria che sarebbe come una boccata d’ossigeno dato che le ultime prestazioni da parte dei rosanero non hanno di certo convinto né i tifosi né i media locali. Il Palermo nelle ultime uscite non sta giocando un buon calcio e colui che ne sta risentendo maggiormente a livello di critiche che lo vorrebbero lontano da Palermo è proprio il tecnico Pergolizzi. L’allenatore dei rosanero non è di certo nuovo a critiche del genere, soprattutto perchè si tratta di una piazza abituata a ben altri palcoscenici e che naturalmente non può ritenersi soddisfatta delle ultime partite disputate dalla propria squadra. Adesso arriva il difficile per mister Pergolizzi che, viste le numerose assenze, tra tutte quelle dei due terzini Doda e Vaccaro, dovrà inventarsi una formazione tutta nuova, adattando magari qualche giocatore in ruoli non naturali. Il Palermo affronterà la quindicesima forza del campionato ma le statistiche dimostrano come i rosanero abbiano steccato proprio queste gare sulla carta meno complicate, tra cui il pareggio con Palmese e quello dell’ultima gara contro il San Tommaso. In campania i rosa, dopo il vantaggio iniziale targato Langella, si sono fatti raggiungere dal pareggio della formazione di casa. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Roccella.

ULTIME ROCCELLA: Il Roccella viene da due vittorie consecutive, rispettivamente con Biancavilla e Corigliano. I calabresi al momento occupano la quindicesima posizione del girone ma, visti i pochi punti che separano le squadre nelle ultime posizioni, cercherà senza dubbio di continuare la striscia positiva per poter almeno uscire dalla zona calda della classifica, in attesa dei risultati degli altri match. Nell’ultima gara di campionato contro il Biancavilla, i calabresi hanno vinto 2-0 e con ogni probabilità confermeranno gli undici che hanno conquistato la vittoria nell’ultimo turno. In porta agirà Scuffia, davanti a lui difesa a 3 formata da: Liviera, Coluccio e Mbaye. Centrocampo formato da Faiello e Malerba che agiranno sulle fasce, mentre al centro ci saranno Pascuzzi, Kamara e Cappellini. In attacco confermato il tandem Khoris-Leveque.

ULTIME PALERMO: Contro il Roccella, il tecnico Pergolizzi, come già affermato, dovrà rivoluzionare gli undici titolari viste le pesanti assenze, soprattutto quelle sulle fasce di Doda e Vaccaro, il primo per infortunio, il secondo per squalifica. Pergolizzi dovrà senza dubbio far fronte all’emergenza adattando qualche giocatore ad un ruolo non proprio naturale. Con molte probabilità il modulo sarà il 3-4-3, in porta ci sarà nuovamente Pelagotti, il trio difensivo sarà formato da Peretti, Lancini e Crivello. I quattro di centrocampo dovrebbero essere Langella, Kraja, Martin e Martinelli. Il francese resta però in ballottaggio con Mauri mentre Kraja con Ambro, da comprendere quali saranno le scelte decisive del mister. C’è anche la possibilità che Pergolizzi opti per una difesa a 4, arretrando Langella da terzino e spostando anche Crivello sulla fascia, ruolo che ha già interpretato spesso. In attacco spazio ancora a Floriano che con Felici agirà alle spalle di un per adesso spento Ricciardo.

ARBITRO: A dirigere il match sarà il signor Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Gli assistenti saranno Simone De Nardi di Conegliano e Roberto D’Ascanio di Roma 2.

PROBABILE FORMAZIONI:

PALERMO (3-4-3): Pelagotti, Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Kraja, Martin, Martinelli; Floriano, Felici, Ricciardo. A disp.: Accardi, Ambro, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Marong, Fallani, Mauri, Silipo, Sforzini. All. Pergolizzi

ROCCELLA (3-5-2): Scuffia, Liviera, Coluccio, Mbaye; Faiello, Pascuzzi, Kamara, Cappellini, Malerba; Leveque, Khoris. All. Galati

BALLOTTAGGI: Kraja 75%-Ambro 25% – Martin 55%-Mauri 45%