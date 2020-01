Intervenuto ai microfoni di “Algemeen Dagblad”, Hakim Ziyech, calciatore di proprietà dell’Ajax, ha parlato del mondo del calcio criticandolo in alcuni suoi aspetti. Ecco le sue parole: «Ormai conoscono molto bene le persone e non mi piacciono assolutamente quelle fasle. Sono capace di capire esattamente chi è sincero e chi è falso in una conversazione. Chi finge e chi è puro. Questo è molto importante per me. Basta essere normali e onesti. Ci sono molte figure false al giorno d’oggi in giro per i campi di calcio, quindi mi fido solo di poche persone. Il calcio è diventato un grande spettacolo di marionette e sta peggiorando. Intorno a me ho visto tante persone false. Quando le cose non andavano sono sparite e adesso che tutto va bene sono tornate. I social media hanno distrutto questo ambiente. Ora tutto deve sembrare bello e divertente. Tutti devono far vedere tutto. Anche io lo faccio, ma solo perché mi diverte, non per apparire».