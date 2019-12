«Con il presidente Ferrero ho un grande rapporto, sarei molto felice di poter lavorare alla Sampdoria. Sono molto legato a questa società. Più avanti mi incontrerò nuovamente con il presidente, per ora ci siamo fatti gli auguri di Natale ed abbiamo parlato un po’. Verso febbraio o marzo vedremo il da farsi. Io spero di poter lavorare come ds in futuro, mi piacerebbe avere delle responsabilità». Queste le parole di Antonio Cassano, ex attaccante della Sampdoria, rilasciate ai microfoni di “Tuttosport” in merito a un possibile ritorno nel club blucerchiato.