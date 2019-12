Massimo Oddo non sta ottenendo grandi risultati con il Perugia, la squadra biancorossa è all’ottavo posto in classifica, ma le aspettative della dirigenza erano altre. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” la panchina di Oddo traballa e in pole per sostituirlo ci sarebbe Serse Cosmi, tecnico che allenato anche il Palermo. Più defilati Roberto Stellone e Gigi Di Biagio.