Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, sarà il primo a usufruire della sala stampa del “Tenente Onorato” di Boccadifalco. L’estremo difensore infatti, giovedì sarà in conferenza stampa, la prima dell’anno per il Palermo. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della società: “Giovedì alle ore 13.00 al “Tenente Onorato” di Boccadifalco Alberto Pelagotti parlerà in conferenza stampa. L’accesso sarà consentito alle 12.45 esclusivamente agli Operatori dell’Informazione già in possesso di accredito stagionale 2019-2020 per assistere alle conferenze stampa del Palermo.