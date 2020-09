Sull’esame scandalo di Luis Suarez per acquisire il passaporto italiano all’Università per Stranieri di Perugia è intervenuto tramite una nota proprio l’ateneo.

Ecco la nota: “In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”, questo quanto si legge nel comunicato in riferimento alla prova del 17 settembre scorso.

Ma le intercettazioni ottenute dalla Procura fanno emergere una situazione completamente diversa CLICCA QUI